FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon Sivas merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan doktorlar A.I, Y,Ö. ve R.T, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 6 doktor gözaltına alınmış, doktorlardan B.K, E.C.Y. ve O.K, dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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