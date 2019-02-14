0553 313 94 23

FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

Sivas merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 doktor gözaltına alındı

14 Şubat 2019 Perşembe 13:49
FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:49
  1. FETÖ/PDY
  2. operasyon
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevgililer Günü Gazze'ye uğramıyor
    1. Sevgililer Günü Gazze'ye uğramıyor
    2. Başkanlık satranç turnuvası sona erdi
    3. Ataşehir’in 40 yıllık imar sorunu..
    4. Lider evinde rahat kazandı
    5. Siirt’te kırmızı listede aranan..
    6. Bozova Katı Atık Aktarma İstasyonu..
    7. Adana yeni bir meydana kavuşuyor
    8. İYİ Parti’den 15 yönetici MHP’ye geçti
    9. Av ile ilgili komisyon kararını verdi
    10. "Hayatımızı karartmayalım, önlemimizi..
    11. MSB: "(Helikopter kazası)..
    12. Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS..
    13. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    14. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    15. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    16. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    17. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    18. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    19. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    20. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    21. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    23. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    24. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    25. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    26. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    27. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    28. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    29. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    30. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir