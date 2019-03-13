FETÖ’nün doktor ve akademisyen kadrosuna operasyon FETÖ/PDY yönelik Sivas merkezli dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7’si doktor 3’ü akademisyen 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Sivas merkezli dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7’si doktor 3’ü akademisyen 10 kişi adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Sivas merkezle dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin doktor ve akademisyenlerinden kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan; 3’ü akademisyen 7’si doktor 10 zanlı emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bazılarının daha önce FETÖ/PDY’ye üye olma suçlaması ile işlem görüp serbest kaldıkları öğrenildi.

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