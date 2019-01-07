0553 313 94 23

FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 16'sı tutuklu 146 sanığın yargılanmasına devam edildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Denizli yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik davada 16'sı tutuklu 146 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Osman Sınav, sağlık sorunları olduğunu ve buna ilişkin raporları mahkemeye sunduğunu ifade ederek, "27 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Osman Karakamçı ise kanser hastası olan babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, "Suçsuzum, masumum, salıverilmemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu yargılanan kapatılan Zaman gazetesinin temsilcisi Casim Alan da şeker hastası olduğunu dile getirerek, "Günde 2 kez ilaç kullanıyorum. Kaçmadım, kendiliğimden teslim oldum. Uzun süren tutukluluğum da göz önüne alınarak salıverilmemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık Emre Yeşilova ise rahatsızlığının olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık İzzet Orhanoğlu da eşinin de tutuklu olduğunu, 2 çocuğundan birinin kalp, diğerinin ise böbrek rahatsızlığının bulunduğunu kaydederek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da tahliye taleplerini yineledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 30'u firari, 16'sı tutuklu 146 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
  1. dava
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. mahkeme
  5. mütalaa
  6. sanık
  7. Savunma
  8. tahliye
  9. tutuklu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun açıklarında batan gemi
    1. Samsun açıklarında batan gemi
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı
    4. ÖKK darbe davasında esasa ilişkin..
    5. MHK Kış Semineri
    6. Müslümanlar camide spor yaptı,..
    7. Muhalefete oy verdi diye toplu..
    8. Netaş Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'ne..
    9. Berlin'deki havalimanlarında..
    10. FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası
    11. Golden Globe 2019 altın küre..
    12. Nijerya'da 4 gazeteciye gözaltı
    13. Alberth Elis Fenerbahçe'ye mi transfer..
    14. Kasımpaşa'nın Antalya kampı
    15. "Hiçbir sığınmacı çocuk okul dışında..
    16. Düğünlerde terör örgütü propagandası..
    17. TBB'den futbol kulüplerine ilişkin..
    18. Burdur'da korkutan deprem!
    19. Fenerbahçe'de Kudret Oben'e..
    20. Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'