FETÖ'nün Denizli il yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Denizli yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik davada 16'sı tutuklu 146 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Osman Sınav, sağlık sorunları olduğunu ve buna ilişkin raporları mahkemeye sunduğunu ifade ederek, "27 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Osman Karakamçı ise kanser hastası olan babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, "Suçsuzum, masumum, salıverilmemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu yargılanan kapatılan Zaman gazetesinin temsilcisi Casim Alan da şeker hastası olduğunu dile getirerek, "Günde 2 kez ilaç kullanıyorum. Kaçmadım, kendiliğimden teslim oldum. Uzun süren tutukluluğum da göz önüne alınarak salıverilmemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık Emre Yeşilova ise rahatsızlığının olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık İzzet Orhanoğlu da eşinin de tutuklu olduğunu, 2 çocuğundan birinin kalp, diğerinin ise böbrek rahatsızlığının bulunduğunu kaydederek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da tahliye taleplerini yineledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 30'u firari, 16'sı tutuklu 146 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.