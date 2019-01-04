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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı verildi

04 Ocak 2019 Cuma 10:10
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:10
  1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  2. FETÖ

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