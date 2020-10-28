FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik yapılanmasına operasyon: 31 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki örgütün "mahrem hizmetler" yapısına bağlı olan ve üyesi olduğu tespit edilen 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. örgütün ve ön ödemeli telefonlarla mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edildi.
Bu kapsamda meslekten ihraç edilen 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 7 astsubay, 1 uzman çavuş, 13 farklı rütbeli asker ve 5 "mahrem imam" hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Suçları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.