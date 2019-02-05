FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi .

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