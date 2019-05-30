FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.30 Mayıs 2019 Perşembe 10:51
FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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