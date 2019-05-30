FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.

FETÖ’nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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