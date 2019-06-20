FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
20 Haziran 2019 Perşembe 10:09
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