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FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi- Örgütün sözde "Çubuk imamı" Onur Torgaylı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı- Aralarında FETÖ'nün eski "Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, bu sanıkların mal varlıklarına el konulması kararı da aldı

21 Haziran 2019 Cuma 12:16
FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çubuk yapılanması davasında 51 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, örgütün sözde "Çubuk imamı" Onur Torgaylı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Kırım, Adem Temur, Ali Varhan, Bilal Çırak, Cafer Çeçen, Cevat Erdin, Cihan Bulut, Davut Varhan, Ekrem Özcan, Erkan Mangal, Fikret Özkan, Hasan Hüseyin Özdemir, İbrahim Gavasoğlu, Mehmet Kayabaşı, Mehmet Keser, Mevlüt İşleyen, Mustafa Burgaz, Mustafa Türkoğlu, Necati Delibaş, Necdet Kocademirci, Osman Doğan, Sedat Sayal, Serdar Sarıtaş, Şerafettin Özden, Tuncay Arslan, Tuncay Çalğan ve Veysel Söğüt'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Aynı suçtan yargılanan sanıklar Betül Durmuş, Derya Dinçer, Ertuğrul Karadaş, Esra Öztürk, Fatih Yemişçi, Gökhan Duran, Halil Çavuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, İshak Baş, Niğmet Öcalan, Refika Delibaş ve Sema Çan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

- Yardım suçu ve etkin pişmanlık kararları

Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Hakkı Yılmaz'a "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay, aynı suçtan Ramazan Akın'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Yüksel, Ali Gürdal, Alparslan Küsmez, Gıyaseddin Yüce, Halit Metin Ekici, İbrahim Özdemir, İlker Aydın, Mahmut Koyuncu ve Şaban Öztürk'ü 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar yönünden verilen cezaların hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

- 22 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çelik, Aysel Reçber, Bünyamin Özçelik, Cumaziye Doğan, Eda Özdemir, Emine Fidan, Hacer Erbaş, Hülya Göktaş, Hürrem Kevser Tekaüt, Hasibe Sayal, Mariya Miller Akın, Mehmet Bayırtepe, Melike Bayırtepe, Meral Yılmaz, Mustafa Özdemir, Mustafa Şahin, Nafide Dinçer, Nazire Çobankaya, Sevda Serim, Şerife Serap Özçelik, Tuğba Yeşiltaş ve Yakup Geçal'ın, üzerlerine atılı suçtan beraatlerine hükmetti.

Aralarında FETÖ'nün "eski Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına, ayrıca mal varlıklarına da el konulmasını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:16
  1. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. FETÖ Çubuk yapılanması davası
  4. hapis cezası
  5. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan

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