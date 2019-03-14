FETÖ'nün "çöpçatanlık sorumlusu"na hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün bekar mensuplarına eş bulmakla görevlendirildiği iddia edilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık İlknur Kazancı ile avukatı hazır bulundu.

FETÖ'nün kapatılan okul ve yurtlarında çalıştığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve bekar örgüt mensuplarına eş bulmadan sorumlu olduğu iddialarını kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Kullanıcı adı ve şifresi kendi adı olan ByLock hesabındaki yazışmalarda "Arkadaşın boy resmini gönderdim.", "Boyu, kilosunu yazdım." gibi ifadelerin de kendisine ait olmadığını ileri süren sanık, FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını da iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.