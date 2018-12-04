FETÖ'nün "cennet listesi"ne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "cennet listesi"ne yönelik operasyona ilişkin, "Listede adı yer alıp kimlik bilgileri belirlenen kişiler arasında örgüt liderinin akrabası olan, ByLock adlı haberleşme ağını kullanan, 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katılan, örgüt faaliyeti kapsamında kurulan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup olan ve yine örgüte ait ticari firmalarda çalışan kişiler bulunduğu saptanmıştır." bilgisi verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılı içinde hakim kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda, 944 kişilik bir "dua" listesi ele geçirildiği belirtildi.

Birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yer aldığı listenin "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Listede adı yer alıp kimlik bilgileri belirlenen kişiler arasında örgüt liderinin akrabası olan, ByLock adlı haberleşme ağını kullanan, örgütün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine fiilen katılan, örgüt faaliyeti kapsamında kurulan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup olan ve yine örgüte ait ticari firmalarda çalışan kişiler bulunduğu saptanmıştır." denildi.

Bahse konu listede adı geçip FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişi hakkında gerekli adli kararlar alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği belirtilen açıklamada, yapılan operasyon kapsamında 54 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.