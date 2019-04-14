FETÖ’nün büyük bölge muhasebecisi yakalandı Adana’da FETÖ/PDY’nin sözde Seyhan eyaletinin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Adana’da FETÖ/PDY’nin sözde Seyhan eyaletinin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin sözde “Seyhan eyaleti”nin büyük bölge muhasebecisi olduğu iddia edilen A.B.S’nin merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Polisler, şüpheliyi aranmasının bulunduğunu bilmemesi nedeniyle gittiği adliyede gözaltına aldı. Zanlının örgütün muhasebe işlerini yaptığı ve bölgesindeki gelir-giderleri kontrol ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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