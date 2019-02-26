FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye talebine ret

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bürokrasi imamı" olduğu belirtilen Nuri Gündoğan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gündoğan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Gündoğan hakkında tanık sıfatıyla ifade veren kapatılan Zaman gazetesinin eski genel müdürlerinden Nurettin Veren ile Bülent Çanakçı'nın beyanları okundu.

Buna göre Veren, Gündoğan'ın 1980'den sonra Tunceli'ye "alevi imamı" olarak gönderildiğini, Tunceli'den sonra da örgüt elebaşının talimatıyla Ankara'ya döndüğünü ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev aldığını söyledi.

Tanık Çanakçı da Gündoğan'ı Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev aldığı dönemde "mahrem abi" olarak tanıdığını, Gündoğan'ın örgüt içinde bir dönem "doktorlar ve memurlar abiliğini" yaptığını dile getirdi.

Okunan beyanların ardından söz alan Gündoğan, Tunceli'ye 1982'de öğretmen olarak atamasının yapılması üzerine gittiğini, bunun örgütsel bir amaç taşımadığını belirtti. Gündoğan, Tunceli'den sonra da Ankara'ya değil Elazığ'a gittiğini beyan ederek tanık beyanlarının çelişkili olduğunu ve doğruyu yansıtmadığını savundu.

- "Kayıtsız şartsız cemaat devlete teslim olmalı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hamit G, geçmişte sanık Gündoğan ile bazı FETÖ sohbetlerinde karşılaştıklarını, 2010 sonrası "cemaat" olarak bildiği yapının faaliyetlerinden hoşnut olmaması sebebiyle bağını kopardığını kaydetti.

Sanık Gündoğan ile 2015'te yaptıkları bir görüşmeyi aktaran Hamit G, Gündoğan'ın, "devlet ile cemaatin barıştırılması" yönünde konuşması üzerine, "Kayıtsız şartsız cemaat devlete teslim olmalı." dediğini, bunun üzerine Gündoğan'ın sessiz kalmayı tercih ettiğini bildirdi.

Tanık Hamit G, Gündoğan'ın örgüt içindeki konumunu ve rolünü bilmediğini beyan etti.

- Tahliye talebine ret

Beyanların ardından görüşü sorulan iddia makamı, mevcut delil durumu gereği Gündoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Gündoğan ise tahliyesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gündoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.