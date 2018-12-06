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FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY davasında yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:36
FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ''terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan örgütün "bölge talebe mesulü" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Coşkun ve avukatı katıldı.

Sanık Coşkun ifadesinde, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve örgüt içerisinde "Azad" kod adını kullanarak "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması hususları dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Coşkun'u 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:36
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  2. FETÖ terör örgütü
  3. hapis cezası
  4. karar
  5. mütalaa

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