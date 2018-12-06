FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ''terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan örgütün "bölge talebe mesulü" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Coşkun ve avukatı katıldı.

Sanık Coşkun ifadesinde, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve örgüt içerisinde "Azad" kod adını kullanarak "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması hususları dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Coşkun'u 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.