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Aramada 13 bin dolar ele geçirildi! FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı

ByLock kullanıcısı ve Bank Asya'da hesabı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Erzurum bölge abisi" olduğu iddia edilen kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:01
Aramada 13 bin dolar ele geçirildi! FETÖ'nün 'bölge abisi' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Erzurum bölge abisi" olduğu iddia edilen kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

Hücre evinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu, Rize adli makamlarınca hakkında arama kaydı bulunan, Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ByLock kullanıcısı ve Bank Asya'da hesabı olan F.S, Akçaabat ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

13 bin 400 dolar ele geçirildi

Trabzon'da FETÖ adına rehber olarak faaliyet yürüten, bir dönem örgüte müzahir dershanede öğretmenlik görevinde bulunan "Erzurum bölge abisi" F.S'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 390 lira, 3 cep telefonu ile başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi.

F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:01
  1. Rize
  2. Erzurum
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. FETÖ/PDY
  5. Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  6. FETÖ
  7. ByLock
  8. Bank Asya

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