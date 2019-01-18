FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' Ankara'da yakalandı
FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen ve firari olarak her yerde aranan Erkan Karaaeslan Ankara’da yakayı ele verdi.18 Ocak 2019 Cuma 11:17
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen ve firari olarak her yerde aranan Erkan Karaaeslan Ankara’da gizlendiği evde güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak enselendi.
Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nin ortak çalışması sonucu kardeşinin üzerine düzenlettiği sahte kimlikle yakalanan Karaarslan tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu. (Sabah)
YORUM YAZ