FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' Ankara'da yakalandı FETÖ'nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen ve firari olarak her yerde aranan Erkan Karaaeslan Ankara’da yakayı ele verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen ve firari olarak her yerde aranan Erkan Karaaeslan Ankara’da gizlendiği evde güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak enselendi. Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nin ortak çalışması sonucu kardeşinin üzerine düzenlettiği sahte kimlikle yakalanan Karaarslan tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu. (Sabah)

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