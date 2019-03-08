FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılandığı davada, sanıkların tümü için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda rütbeli personel olarak görev yapan Emre Ş'yi tanık olarak dinledi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, aralarında Ergüden'in de bulunduğu tutuklu sanıklar Altan Demirbaş, Cihat Aksu, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Serdar Teke, Mehmet Yaşar Arıkan, Cem Erkut Döner, Selahattin Karabay ve Önder Taş'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını" talep etti.

Savcı, tutuksuz sanıklar Melek K, Ramazan K, Emre E, Murat N, Mustafa Ö, Emre E, Özkan E, Selim Çağlar K, Orhan G, Habip K, Engin T, Oktay A, Alpay A, Fatih A, Rıdvan A, Hakkı I, İbrahim Y, Halit U. Uluş B, Gürkan K ile Adem Ç'nin, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü talimatı ile gerçekleşen darbe girişimine katılma iradelerini ortaya koydukları, Anayasa'yı ihlal kasıt ve iradesi ile hareket ettikleri, yapılan yargılama sonucunda sanıkların üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları"nı istedi.

Savcı, yine sanıkların alması muhtemel cezanın nevi dikkate alınarak, hükümle birlikte tutuklanmaları talebinde bulundu.

Mahkeme, savcının mütalaasına karşın taraflar ile taraf avukatlarının savunmasını almak üzere, duruşmayı erteledi.







