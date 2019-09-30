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FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu İsmail Şafak Güdür'e 10 yıl hapis

FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:40
FETÖ'nün İstanbul'daki baş sorumlusu İsmail Şafak Güdür'e 10 yıl hapis

FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler'de yakalanmıştı

FETÖ'nün İstanbul'daki başimamı İsmail Şafak Güdür geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yakalanmıştı. Güdür ile ilgili yapılan incelemede çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Güdür'ün ByLock incelemelerinden elde edilen bilgilere göre örgüt içinde Selçuk ve Hasan kod isimlerini kullandığının değerlendirildiği kaydedildi. Güdür'ün aynı zamanda ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı ifade edildi.

Cezaevine gönderilen Güdür'ün Whatsapp mesajlarında polisi kastederek söylediği "Vuruşmadanteslimolmam" mesajı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güdür hakkında "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçu kapsamında iddianame hazırlandı.

117 bin 523 kez giriş yaptı

Güdür'ün ByLock incelemelerinden elde edilen bilgilere göre örgüt içinde Selçuk ve Hasan kod isimlerini kullandığının değerlendirildiği kaydedildi. Güdür'ün aynı zamanda ByLock programı içerisinde kurulan 47 grup içerisinde yer aldığı ve programa 117 bin 523 kez giriş yaptığı ifade edildi.

Telefon incelemelerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin FETÖ'ye üye ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat halinde olduğuna ilişkin örgütsel yazışmalar ile resimlerin bulunduğu, yine kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir belge fotoğrafının bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin Bank Asya isimli bankada hesabının bulunduğu ve bu hesaba FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası yüklü miktarda para aktardığı belirtildi.

İddianamede İsmail Şafak Güdür'ün bazı kişilere ByLock isimli kriptolu haberleşme uygulamasını yüklediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:40
  1. İstanbul
  2. İsmail Şafak Güdür
  3. FETÖ

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