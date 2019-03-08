FETÖ’nün Balıkesir yapılanmasına büyük darbe Balıkesir’de FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’nün evlerinde saklandıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Balıkesir’de FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’nün evlerinde saklandıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Balıkesir’de Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik mücadelesini sürdürüyor. Örgüte yönelik 26 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 tarihlerinde düzenlene iki ayrı operasyonda aktif yapılanma içerisinde olan, farklı soruşturmalardan firari durumda olup da örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen 133 şüpheli yakalandı. Yakalanan 133 kişiden adli makamlara sevk edilen 38 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 82 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.