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FETÖ'nün Balıkesir ve İstanbul'daki esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

Terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye getirildi

12 Temmuz 2019 Cuma 15:39
FETÖ'nün Balıkesir ve İstanbul'daki esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "ByLock" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlenmişti.

Ayrıca, örgüte yardım eden ve daha önce kapatılan kuruluşların elektrik, su, telefon gibi faturalarının bir grup esnafa ödettirildiği, "himmet" parası toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel bir önem verildiği, daha önce adli işlem görmedikleri ortaya çıkmıştı.

Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun, yabancı uyruklu kişi adına açılmış iletişim hattı kullandığı ve "ByLock" yazışmalarını bu hat üzerinden gerçekleştirdiği de tespit edilmişti.

Başsavcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında FETÖ'nün Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:39
  1. Balıkesir
  2. esnaf
  3. FETÖ
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