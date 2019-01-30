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FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

Örgütün Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E'nin, Azarbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildiği, emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi- FETÖ'nün Nijerya'daki yapılanmasında bulunan Zübeyir G'nin ise geçtiğimiz günlerde tutuklandığı aktarıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E'nin Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde havayoluyla İstanbul'a getirildi.

Daha sonra hakkında soruşturma bulunan Ankara'ya sevk edilen şüphelinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

- Nijerya'daki sorumlularından biri tutuklandı

Öte yandan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün Nijerya yapılanmasında bir şirketin genel müdürü olan Zübeyir G'nin, geçtiğimiz günlerde havayoluyla Türkiye'ye girişinde gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'ya getirilen şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Zübeyir G'nin, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:29
  1. Azerbaycan
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