İade edilen FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de iade edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün Azerbaycan sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.31 Ocak 2019 Perşembe 18:46
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. FETÖ'nün Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’ya ifade verdi. Daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İbrahim E., tutuklandı.
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