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FETÖ'nün Aydın'daki "para kasası"na 10 yıl hapis

Terör örgütünün kentteki para kasası olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Sami Solak, 10 yıl hapisle cezalandırıldı

08 Şubat 2019 Cuma 14:10
FETÖ'nün Aydın'daki "para kasası"na 10 yıl hapis

AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kentteki "para kasası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Sami Solak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Solak, avukatı ve yakınları katıldı.

Hakkında "örgütün para kasası" olduğu yönünde tanık beyanları bulunan Solak, suçlamaları reddetti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunan Solak, "Ben hangi eylem ve olaya katıldım ki 7 aydır tutuklu yargılanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmış, örgütün "kentteki para kasası" olduğu belirtilen firari Sami Solak, operasyonla Aydın'da yakalanmış ve dosyası ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:10
  1. ceza
  2. FETÖ
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