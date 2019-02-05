FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, sözde "Yargıtay imamı" Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 33 sanığın, terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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