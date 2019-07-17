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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararın açıklanması

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz:- "Biz bugün en azından sanıkların hem anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan hem de şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasından memnunuz"- "Tabii beraat kararları var, ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar var. O kararlara karşı da yasal süreçleri sonuna kadar takip ettireceğiz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararın açıklanması

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Mehmet Alagöz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında açıklanan karara ilişkin, ''Biz bugün en azından sanıkların hem anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan hem de şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasından memnunuz.'' dedi.

Alagöz, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

İstanbul'daki darbe davalarında, şehit ve gazilerin bulunduğu son dava olan Atatürk Havalimanı davasında kararın çıktığını anımsatan Alagöz, şöyle devam etti:

''Çok şükür bu günleri gördük. Darbe girişiminden bu yana 3 yıl geçmesine rağmen 3 yıl içerisinde İstanbul'daki ilk derece mahkemelerindeki süreç tamamlanmış oldu. Biz bugün en azından sanıkların hem anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan hem de şehitlerimize, gazilerimize karşı yaptıkları eylemlerden dolayı ceza almasından memnunuz. Tabii beraat kararları var, ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar var. O kararlara karşı da yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. İstinaf ve Yargıtay süreci olacak.''

- ''Yaptıklarına karşı hiçbir pişmanlık göstermediler''

Avukat Sezai Çiçek ise davayı en başından beri takip ettiklerini belirtti.

Sanıkların, yargılama süreci içerisinde yaptıkları savunmalar, beyanlar ve konuşmalarda örgüt üyeliklerini baskın bir şekilde tevil ettiklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

''Yaptıklarına karşı hiçbir pişmanlık göstermediler. Darbeyi engelleyen halka karşı 'Bunlar teröristti, bizi provoke ettiler.' şeklinde halkın ve toplumun aklıyla alay edecek şekilde savunmalar yaptılar. Hala kendilerine öz güvenleri çok yüksek. Sanki darbeci olarak suç işleyen kendileri değil darbeye direnen içerisinde 16 yaşındayken şehit olan Mahir Ayabak dair halk olarak onlar suçlular. Hatta bunlardan bir tanesi kurmay başkanı olan yarbay rütbesindeki bir şahıs, kullanmış olduğu tankın farı kırıldı diye suç duyurusunda bulunabilecek kadar cüretkar. Hiçbir sanık, özellikle ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanık pişman değil, yaptıklarıyla adeta gurur duyuyor. Malumunuz bu işgal görünümlü bir darbe girişimiydi. Arkasında da ülkenin parçalanması, iç savaşa yöneltilmesi hadisesi vardı. Bu sebeple verilen cezalar özellikle ilk 10 kişi için söylüyorum, yapmış oldukları fiiller ve sonraki davranışlar da dikkate alındığında daha az gibi.''

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
  1. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

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