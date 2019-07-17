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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik:- ''Dava boyunca gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyen FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezaları aldı''

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında kararına ilişkin, ''Dava boyunca gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyen FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezaları aldı.'' dedi.

Şebik ve beraberindekiler, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasının ardından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda 2 kişinin şehit ve 56 kişininde gazi olduğunu hatırlattı.

Şehit olanlardan Mahir Ayabak'ın 16, Zekeriye Bitmez'in ise 57 yaşında olduğunu belirten Şebik, şöyle devam etti:

''Bugün burada Atatürk Havalimanı Davası'nın karar duruşması için için toplandık. Dava sürecinde de şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle birlikte buradaydık. Dava boyunca gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyen FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezaları aldı. Darbe davalarında aynı taktiklerle mahkemeleri uzatan, süreci sulandırmak için olmadık savunmalar yapan, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sinir uçlarıyla oynayan hainler, bundan sonra müebbet yattıkları hücrelerinde şov yapamayacaklar.''

- ''Son FETÖ'cü hesap verene kadar mahkemelerde nöbetimizi sürdüreceğiz''

Verilen cezaların hiçbir zaman Mahir ve Zekeriya'yı geri getirmeyeceğini dile getiren Şebik, ''Ancan bizler onların bıraktığı vatan topraklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşıyacak ve onların adlarını sonsuz kadar yaşatacağız. Son FETÖ'cü hesap verene kadar mahkemelerde nöbetimizi sürdüreceğiz. Terörist başı Fettullah'ın da adalete hesap vereceği günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla bir kez daha 'zalimler için yaşaşın cehennem' diye haykırıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
  1. 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik
  2. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

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