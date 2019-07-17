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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı- İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı da müebbet hapis cezasına mahkum etti- Mahkeme, 85 sanığı "Anayasa'yı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 10 sanığı ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklar şöyle:

"Hava Harp Okulu'ndaki askerlere, 'Bugün o gündür, Atatürk Havalimanı'nda teröristler var, gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız.' diyen eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir.

Smart Kule'yi ilk işgal eden subay olan ve kule çalışanlarına TSK'nın yönetime el koyduğunu bildirerek uçakların inişleri ve kalkışları hususunda talimatlar veren eski Kurmay Albay Mustafa Kol.

O dönemde Hava Harp Okulu'nda Kurmay Başkan olan, burada darbe toplantısına katılan ve dış hatlar apron kısmında otobüsleri durdurarak, vatandaşların aranması emrini veren ve darbeci grup tarafından İstanbul Valiliği'nin işgal girişiminde takviye olarak gittiği sırada yolda polis memurlarını tehdit eden eski Kurmay Albay Barbaros Akça.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında darbe toplantılarına katılan, darbeci askerlere mühimmat dağıtma emrini veren, Atatürk Havalimanı'nı işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken.

'Yurtta Sulh' isimli WhatsApp grubunda olan, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan darbe girişiminin planlandığı toplantılara katılan ve Atatürk Havalimanı'nın işgalinden sorumlu olarak görevlendirilerek buradaki özel harekat polislerine ve diğer yetkililere TSK'nın yönetime el koyduğunu söyleyen eski Kurmay Albay Ömer Korkut.

Smart Kule'de uçuş trafiğine müdahale ederek yönlendiren ve kuleyi kurtarmaya giden emniyet güçlerine silahla ateş ederek direnen eski Binbaşı Yusuf Yenihayat.

Darbe girişiminde kullanılmak üzere silah ve mühimmat alarak apron bölgesinde vatandaşların ve emniyet güçlerinin tepkisi üzerine havaya ateş açarak karşılık veren eski Binbaşı İsa Öztürk.

Havalimanında 'Son merminize kadar halka sıkın.' emri vererek, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesini ve birçok kişinin yaralanmasına azmettiren eski Başçavuş Aslan Özkan.

Vatandaşların üzerine ateş açarak Mahir Ayabak'ı şehit eden ve birçok vatandaşı yaralayan eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı.

Eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman."

- 52 sanığa "Anayasa'yı ihlale teşebbüse yardım" suçundan ceza

Tutuklu 43 sanığa da "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bu sanıkların suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme, 85 sanığı "Anayasa'yı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da müebbet hapis cezası verildi.

Bazı sanıklara "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hava ulaşım araçlarını kaçırma" suçlarından da ceza verildi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
  1. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  2. Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi
  3. FETÖ
  4. karar

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