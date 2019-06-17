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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ara karar

Tutuklu 65 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:31
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 65 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Tutuklu sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 65 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Kılıç, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleşecek celselerde tutuksuz sanıkların ve bazı avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınacağını, savunmaların tamamlanmasının ardından kovuşturmayı genişletecek herhangi bir gelişme olmadığı takdirde davanın karara bağlanacağını söyledi.

- Mütalaadan   

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi. 

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu. 

Mütalaada, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraati, 50 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. 

Ayrıca 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:31
  1. ara karar
  2. Atatürk Havalimanı
  3. dava

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