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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması sürüyor

13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.  

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 22'si tutuklu 28 sanık ile avukatları katıldı.  

Duruşmada, bazı müştekiler ve Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.  

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alınıyor.   

- Mütalaadan  

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi.

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraati, 50 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
  1. Atatürk Havalimanı
  2. dava
  3. FETÖ

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