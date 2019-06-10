0553 313 94 23

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:38
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Hakan Aydemir de üzerine atılı suçlamaları reddederek ikametinde ele geçirilen 1 dolara ilişkin savunma yaptı. Sanık Aydemir, polislerin usulsüz arama yaptığını savunarak, "Benim 1 dolarım yok. Bana ait değil. Evdeki paraların içinden tespit edildiğine inanmıyorum." dedi.

Aydemir, cep telefonunda tespit edilen Tango uygulamasını, çapkınlık yapmak için kullandığını ve bekar olduğunu, kendisine yeni bir telefon alınca uygulamayı silip bu telefonu babasına verdiğini ileri sürdü.

Savunma yapan sanıklardan eski üsteğmen Harun Oduncu, Atatürk Havalimanı'ndaki kontrol kulesini askerleri yönlendirerek zapt ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanık Oduncu, hakkında ceza istenen mütalaaya katılmadığını belirttiği savunmasında şunları söyledi:

"Araçları havalimanında durdurduğum, yönlendirdiğim ve vatandaş girişini engellediğim iddia ediliyor. Bu yönde en ufak bir eylemim olmadığı kamera kayıtları ve sanık ifadeleriyle de sabittir. Tabur komutanı Serbülent Eken’in emriyle havalimanındaki terör saldırısına karşı kulenin emniyetini almak amacıyla, havalimanı personeliyle kuleye çıktığımı daha önceki savunmalarımda belirtmiştim. O esnada verilen emirden şüphelenmedim. Çünkü 2 hafta önce havalimanında terör saldırısı olmuştu. Şu an böyle bir emir gelse şüphelenirim. Beraatimi istiyorum."

Duruşmaya yarın sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 23:38
  1. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı
    1. Kardeşinin silahlı saldırısında..
    2. Bergama Belediye Başkanı Koştu:..
    3. GÜNCELLEME - New York'taki helikopter..
    4. Uluslararası Kadın Kulübü Kapanış..
    5. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    6. Bodrum Müzik Akşamları
    7. ABD’nin kadrosu açıklandı
    8. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    9. Otomobiliyle takip ettiği..
    10. El frenini çekmeyi unutunca traktör..
    11. Suriye’de rejim uçakları 23 sivili..
    12. Fahrettin Altun: “Gelin elbirliğiyle..
    13. İzlanda'dan "geç bildirim” yalanı
    14. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    15. Korkunç uyarı: Türkiye savaşı..
    16. "Türkiye huzur ve güven adasıdır"
    17. Almanya'da camilere yapılan saldırılar
    18. Sivas Valisinden milli maç talebi
    19. İGDAŞ’tan Mahmut Tanal’ın iddialarına..
    20. Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü..
    21. Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası:..
    22. Motosikletli çocukları otomobiliyle..
    23. Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
    24. Şenol Güneş: “Büyük devletiz, küçük..
    25. İBB Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz..
    26. Yozgat’ta şimşekler gökyüzünü..
    27. İBB’li sporcular madalya yağmurunu..
    28. Kim Jong-un idam şekli dünyada gündem..
    29. "Hindistan'a Bakış Tagore Resim..
    30. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına..
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı