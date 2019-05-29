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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:06
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Söz verilen bir kısım sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklar, subay olduklarını ve verilen emirleri uyguladıklarını, darbe girişimi maksadıyla havalimanına gitmediklerini, terör olaylarına karşı tedbir almak için orada bulunduklarını söyledi.

Olay günü iletişim manasında çok sıkıntı çektiklerini söyleyen bir kısım sanık, cep telefonlarının çekmediğini, bu sebeple doğru bir şekilde haber alamadıklarını, gerekli telefon görüşmelerini yapamadıklarını, darbe girişiminden bu sebeple geç haberleri olduğunu savundu.

FETÖ üyesi olmadıklarını, örgütten herhangi bir talimat almadıklarını öne süren sanıklar, silah verme, kullanma ve ateş etme emri vermediklerini, bu olaylardan haberleri olmadığını iddia etti.

Sanıklar, olay gecesi havalimanında ne yaptıklarını anlatarak, suça konu bir olaya karışmadıklarını öne sürdü, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Bir kısım sanığın mütalaaya karşı beyanlarını tamamlamasından sonra duruşma, 10 Haziran'a ertelendi.

- Mütalaadan  

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi.

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraati, 50 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:06
  1. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  2. Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)

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