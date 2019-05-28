0553 313 94 23

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

28 Mayıs 2019 Salı 18:41
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Bazı sanıklar ise olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerinden alınmış fotoğrafları mahkemeye sunarak, savunma yaptı. Bir kısım er sanık ise havalimanına terör saldırısı olacağı için polise destek amacıyla gittiklerini, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını söyledi.

Duruşmaya yarın, diğer sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

- Mütalaadan  

Esas hakkındaki mütalaada, eski Kurmay Albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski Binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, 5 sanık hakkında bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi istendi.

Eski Başçavuş Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesi istenen mütalaada, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraati, 50 sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan 307'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 14'er yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:41
  1. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlaksız kitabın yazarına soruşturma başlatıldı!
    1. Ahlaksız kitabın yazarına soruşturma..
    2. Futbol kulübü başkanı kazada can verdi
    3. Sigorta ve Emeklilik Konferansı
    4. 16 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi..
    5. Büyük buluş! Down sendromu anne..
    6. Kosova'da 564 yıllık tarihi camiye..
    7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı..
    8. Batman’da park halindeki motosiklet..
    9. İzmir'deki "köpek kavgası" cinayeti..
    10. Kızılay Çorlu Şubesi’nin erzak..
    11. "Müzeler sadece gezilecek yer değil"
    12. "Başka devletlerin ülkemize..
    13. "Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu..
    14. Hasankeyf yolunda kaza: 1’i ağır 4..
    15. Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince..
    16. Ambulans şoförü olay yerine gidince..
    17. BM yetkilisinden Güvenlik Konseyi'ne..
    18. Bahçeli'den Pençe Operasyonu mesajı
    19. Kültür ve Turizm Bakanlığının suç..
    20. Empoli küme düştü! Türk futbolcu..
    21. PKK sığınağında patlayıcı malzemeler..
    22. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    23. Seydikemer’de itfaiyeden yılan..
    24. MHP Lideri Devlet Bahçeli’den “Pençe”..
    25. Eğitim-İş Kırşehir Şubesinden “Zümrüt..
    26. Fethiye'de şifreli fuhuş çetesine..
    27. Binali Yıldırım: Yanlış anlaşıldıysam..
    28. Yumurta çocuktan alkışlanacak hareket!
    29. Türk Kızılaydan 3 bin Ezidi aileye..
    30. Oruç ne zaman bitecek? Son oruç ne..
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!