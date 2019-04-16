FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması sürdü.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada ifade veren müşteki Kenan Kesmen, Bahçelievler’deki ikametinde otururken darbe girişimini öğrendiğini ve Atatürk Havalimanı’na gittiğini söyledi.

Havalimanında silah seslerini duyunca o bölgeye doğru ilerlediğini ifade eden Kesmen, "Askeri kamyon geçiyordu, durdurduk, yan tarafına geçtim. İçinde biri sivil üç kişi vardı. Sağ aynanın olduğu yerden kapıyı açmaya çalışırken araçtan düştüm. Araç durmadı. Sağ teker üstümden geçti. Kendimden geçmişim. Öldüm diye üstümü kapamışlar. Şikayetçiyim. 70 gün sırt üstü yattım. Leğen kemiğim ve omuriliğimde kırıklar oluşmuş. Bu şahıslardan vatana ihanet ettikleri için şikayetçiyim." diye konuştu.

Müştekilerden Nedim Özcan, olay gecesi haberleri izledikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından önce çocukluk arkadaşıyla Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı.

Arkadaşının servis aracına binerek önce Sefaköy’e doğru hareket ettiklerini dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Zırhlı araçların geldiğini gördüm. Herhalde havalimanında kuşatma oldu, başka yerlere gidiyorlar sandım. Yolun karşısına geçtim. Zırhlı aracın biri bizi ezmek üzereydi. Bir sonraki zırhlı araca doğru koşmaya başladım. Demir kollukları eze eze devam etti. Ben üzerine çıkmaya çalıştım, bayağı süründüm. Üzerindeki antene tutundum. Hızlandı, beni fark edince ani fren yaptı. Ben de aracın önüne düştüm. Ayaklarımda bir tahribat hissettim. Tekrar üzerime hareket etmeye çalıştı, tekrar üzerine çıktım, kapaktan içeri baktım. 'Biz eriz' diyorlardı, kimisi ağlıyordu. Korkmamalarını söyledim. Aracın kontağını kapatmalarını istedim. Mümkün olmadığını söylediler. O sırada halk üşüşünce aracı o şekilde bırakmak zorunda kaldılar. Sonra resmi araçlı polisler geldi, kendileriyle konuştu. Askerlerin bir kısmı resmi polis aracına bir kısmı ise ambulansa bindirilerek götürüldü. O geceki askerleri şu an teşhis edemiyorum. Şikayetçiyim.”



Müşteki ifadelerinin ardından, dava dosyasındaki olaya ilişkin görüntüler izlendi. Daha sonra müştekiler ve vekillleri söz alarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise, beklenen bazı tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve mütalaasını hazırlayabilmek için dava dosyasının kendisine gönderilmesine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya yarın sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.



