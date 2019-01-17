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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, müşteki ve tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi- Cumhuriyet savcısı, tutuklu 77 sanığın bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti- Duruşma, yarına ertelendi

17 Ocak 2019 Perşembe 19:57
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal teşebbüsünde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada görüşü sorulan cumhuiryet savcısı tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 38. duruşmada, bazı müşteki ve tanıklar dinlenildi.

Tanık polis Zehra E, televizyonda haberleri gördükten sonra darbe girişiminden haberdar olduklarını, 40 kişilik asker grubunun apron tarafından girişi yaptığını gördüğünü söyledi.

Herhangi bir çatışma durumunda karşılık vermeleri gerektiğinin kendilerine söylendiğini aktaran Zehra E, "Rütbeli bir asker bize Türk vatandaşlarının havalimanına alınmamasını söyledi. Bunun mümkün olamayacağını belirttik. Daha sonra askerler bizim bulunduğumuz yerden ayrıldı ve biz onları arkadaşlarla takip etmeye başladık. Daha sonra özel harekat polisleri bu askerleri gözaltına aldı." diye konuştu.

Tanık polis Kamber Ç. ise "Göreve yeni başlamıştık. Zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar geldi. Bu araçların liman girişlerine izin vermedik. Askerler bize polis üniformalı teröristlerin olduğunu söyledi. Apronun bir tarafına geçtim. Bir vatandaşın vurulduğunu ve bir vatandaşın yaralandığını öğrendim. Diğer memur arkadaşlarımız ile birlikte kulenin ele geçirilmesini sağladım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Mustafa Ünal ise tankların etkisiz hale getirilmesi için mücadele ettiğini, bir tankı etkisiz hale getirdiklerini, diğer tankın ise insanları ezerek ve duvarları yıkarak uzaklaştığını söyledi. Kolunun kırıldığını belirten Ünal, sabah saatlerinde hastaneye gittiğini belirtti.

Duruşmada dinlenen bazı müşteki ve tanıklar da darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin ifade verdi.

Müşteki ve tanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerin dikkate alınarak, tutuklu 77 sanığın bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Müdahillik talebinde bulunan müştekilerin davaya müdahil olması yönünde karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

Müşteki avukatları da tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Talepleri alınan bazı tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:57
  1. Atatürk Havalimanı
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ

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