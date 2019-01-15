FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal teşebbüsünde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 36. duruşması tamamlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, bazı müşteki ve tanıklar dinlenildi.

Tanık Binali F, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında er olarak görev yaptığını ve silahlık görevlisi olduğunu söyledi.

Havalimanına ve farklı yerlere giden askerlerin darbe girişimi esnasında çok sayıda silah aldığını söyleyen Binali F, "Ailem beni aradı ve darbenin olduğunu söyledi, uyardı bizi. Ben öğrendikten sonra bütün arkadaşlarımı aradım, uyardım. Ben artık bazı şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Silah almak isteyenlere silah kalmadığını söyledim. Arkadaşımla beraber kalan silahları farklı bir yere sakladık." ifadesini kullandı.

- "Tank vatandaşın kafasını ezerek yaraladı"

Tanık polis Serkan A. ise iç hatlarda görev yaptığını, devriye görevi esnasında köprünün askerler tarafından kapatıldığı haberlerinin geldiğini söyledi.

Amirleri tarafından dikkatli olması konusunda uyarıldığını ifade eden Serkan A, "Rutin kontrol esnasında özel harekat polisleri kulenin nerede olduğunu sordu. Onları kuleye götürdüm. Tam o esnada bir tank bir vatandaşın kafasını ezerek yaraladı. Ben hemen yaralı vatandaşı taşıdım. Daha sonra bir uzman çavuşu tutuklayıp getirdiler. Silah ve mühimmatlarını da ben aldım. Vermek istemedi, zorla alırım dedim ve el koydum. Halk gelmişti üniformalı olduğundan dolayı çıkaramıyordum, dışarıdan vatandaştan kıyafet aldım ve onu gözaltında tuttum." şeklinde beyanda bulundu.



Müşteki Bahattin Yılmaz Yıldırım da darbe girişimi esnasında havalimanında araç sürücüsü olduğunu, pilotları bir noktaya götürdüğünü söyledi.

Rütbeli askerler tarafından yere yatırıldığını, telsizinin alındığını söyleyen Yıldırım, darbeci askerlerin kaçmaya çalışan bir araca ateş açtıklarını gördüğünü belirtti.

- Özel harekat polisi de beyanda bulundu

Kontrol kulesindeki darbeci askerleri etkisiz hale getirerek gözaltına alan özel harekat polislerinden biri olan müşteki İsmail Ç. de Bursa'dan geçici görevlendirmeyle havalimanında görev yaptığını söyledi.

Kendilerine kontrol kulesinin temizlenmesi emri verildiğini aktaran İsmail Ç, "Biz 3 kişi Bursa özel harekat ekibinde ve 2 kişi de İstanbul özel harekat ekibindeydi. Kapıya yanaşıp teslim olmalarını söyledik. Komutanları gelmeden kapıyı açmayacaklarını söylediler. Birkaç dakika süre verdik ve bekledik. Daha sonra sürelerinin dolduğunu söylediğimizde girersek bize ateş açacaklarını söylediler. Ben kapıyı tekmeledim ve içeri giriş yaptık.İki el silah sesi geldi. İlk silah sesi biz girmeden kapıya yönelikti, ikincisi bize hedef gözeterek yapılan bir ateşti. İçeri girerek şahısları gözaltına aldık." diye konuştu.

Duruşmada dinlenen bazı müşteki ve tanıklar da darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin beyanda bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.