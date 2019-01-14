FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal teşebbüsünde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşması tamamlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, bazı müşteki ve tanıklar dinlenildi.

Müşteki polis Mustafa U, darbe girişimi esnasında Zeytinburnu'nda bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğunu söyledi.

Bulundukları lokasyonda helikopterin gezdiğini ifade eden Mustafa U, "Biz de bu helikopterin miting alanına iniş yapabileceğini değerlendirdik. Bu nedenle vatandaşlarla beraber miting alanına çok sayıda araç çektik, helikopterin iniş yapmaması için." diye konuştu.

- Sanık albaydan polislere tehdit

Bazı yolları kapattıklarını ve kapattıkları yolda bazı araçlardan rütbeli askerler indiğini kaydeden Mustafa U, "Şahıslara yüksek sesle polis olduğumuzu bildirdik. Ellerinde silah ve yelekleri vardı. Yeleklerinde yedek şarjörleri mevcuttu. Albay Barbaros Akça (tutuklu sanık) yanıma gelerek, Sarayburnu'nda yaralı askerleri bulunduğunu, bu askerlere yardım etmek istediğini söyledi. 112 ekiplerini yönlendirmesini istedik. Üniformalı gezmesinin uygun olmadığını belirterek, geçmelerime müsade etmedik." ifadelerini kullandı.

Sanık Akça'nın kendisinin yakasından tutarak, "Siz kimsiniz de askerin önünde durabilirsiniz? Biz askeriz istediğimiz yerden geçeriz" dediğini belirten Mustafa U, "Ben de şahsın yakasından tuttum. Daha sonrasında şahıslar kendi araçlarına yöneldiler. En son Barbaros Akça kaldı. Elinde bulunan silahın kırma kolunu çekerek 'Asker hepinize emrediyorum tetik düşür' dedi. Şube müdürlüğümüzdeki görevli personelin elinden silahı alarak şahsı ve yanındakileri muhafaza altına aldık. Karakola götürdüğümüzde de 'Siz bizim karşımızda durabileceğinizi mi zannediyorsunuz.? Birazdan gelecekler burada hepinizi alacaklar' dedi. Biz geri adım atmadık hiçbir şekilde." beyanında bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık polis memuru Rıdvan T. ise darbe girişimine ilişkin haberleri görmesinin ardından, görevli olduğu Atatürk Havalimanı'na gittiğini söyledi.

Havalimanına giden yollarda tankları gördüğünü ifade eden Rıdvan T, "Ana yolda tank hareket halindeydi. Yüksek bir reklam panosunu devirdi. İzli mermi attılar. Durdurma amaçlı bir iki el havaya ateş açtık. Askerlerin A kapısından içeri girdiği anonsu geldi. Çakarlarımız açık vaziyette girdik. Tam kapıdan girdiğimiz esnada silah sesleri duyduk. Daha sonra silah sesleri kesildi. Darbeci askerler iç hatlara geldiler, biz arkalarından takip ediyorduk. Orada da özel harekat polislerimiz vardı. Bu askerleri gözaltına aldık." ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenen bazı müşteki ve tanıklar da darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin beyanda bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.





