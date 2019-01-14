FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, müştekilerin dinlenilmesiyle devam ediliyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 35. duruşmada dinlenilen müşteki polis Murat U, havalimanındaki kuleye ilk giren kişilerden biri olduğunu söyledi.

Rütbeli askerlerin kendilerine ateş açtığını kaydeden Murat U, "Daha sonra darbecileri teslim alıp karakola götürdük. Rütbesi albay olan bir darbeci 'Bu işler burada bitmemiştir.' diyerek bizi tehdit etti karakolda. Bir yandan da gülüyordu." diye konuştu.

Müşteki Murat U. ateş açan askerlerden birinin eski binbaşı Yusuf Yenihayat olduğunu teşhis etti.

Havalimanının kargo bölümünde çalışan müşteki Abdülkerim Türkmen de vardiyayı devraldığı sırada arkadaşının kendisine darbe girişimini haber verdiğini, televizyonda ise köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüğünü anlattı.

Havalimanın A kapısında tankların olduğunu belirten Türkmen, "Tanklar içeri girdiğinde askerler ateş açmaya başladı. Askerleri üzerimize doğru salmışlardı. Yolcuları otobüsten indirttiler. Havalimanı personelini etrafına dizdiler. Etrafımızda askerler bekliyordu. Rütbeliler askerleri yukarı doğru çektiler, yolcuların ihtiyaçlarını giderdik ve tahliye ettik. Uçaklar alçak uçuş yapmaya başladı. 04.40 gibi havalimanından evime yaya olarak gittim." ifadelerini kullandı.

Müşteki polis Hayrullah C. ise havalimanında terörle mücadele birliğinde görevli olduğunu, bazı askerlerin pasaport kontrol noktasında polislerin başında beklediğini gördüğünü söyledi.

Darbe girişimi esnasında darbeci askerlere yaptıklarının yanlış olduğunu aktardıklarını kaydeden Hayrullah C, "Simitçide itişme kakışma içerisine girdik. Darbeciler bize beş saniye içerisinde ateş edeceklerini söyledi, biz de karşılık vereceğimizi söyledik. Daha sonra zor kullanarak gözaltı işlemi uyguladık. Üzerlerine sivil tişörtler giydirdik. Albay Yusuf Özdemir'e (tutuklu sanık) defalarca 'Teslim ol.' dedik ama kendisi bize 'Ölürüz yine de teslim olmayız.' demişti." şeklinde beyanda bulundu.

- Sanık albaydan "Tetiği düşür" emri



Müşteki polis Hasan A, darbe girişiminin kesinleşmesinin ardından yaklaşık 100 kişi olarak Kazlıçeşme'de görevlendirildiklerini belirtti.

İçerisinde askerler bulunan iki otobüsü durdurduklarını ve gözaltı işlemi uyguladıklarını kaydeden Hasan A, "Daha sonra rütbeli askerler geldi. Teslim olmalarını istedik ancak silah çektiler. Biz de karşılık olarak silahlarımızı çektik. Bizleri tehdit etmeye başladılar. Kurmay Albay Barbaros Akça (tutuklu sanık) emrindeki askerlere 'tetiği düşür' talimatı verdi. Sanırım askerler korkudan bu emri uygulamadı. Daha sonra zor kullanarak şahısları gözaltına aldık." dedi.

- 15 Temmuz Derneği'nden açıklama

Duruşmayı takip eden 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik açıklamada bulundu.

Dernek olarak tüm davaları takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Şebik, "İki şehidimizin olduğu İstanbul Atatürk Havalimanı davasındayız. Türkiye'de devam eden darbe girişimi davalarının artık sonlarına yaklaşmış olduk. Bu çok güzel bir duygu. Bu hainlerin hak ettikleri cezaları almalarını görmek bizi bu manada hakikaten rahatlatıyor." diye konuştu.

Mücadeleye devam edeceklerini, üzüntüye, korkuya ve rahatlamaya kapılmayacaklarını belirten Şebik, şunları kaydetti:

"Çünkü biz rahat olduğumuzda safları sıklaştırmadığımızda mutlaka bu saflardan girmeye çalışanlar, üniformasını, aklını, zihniyetini 1 dolara satmış nice hainler çıkabilir. Dolasıyla biz nasıl 15 Temmuz'da bir olduysak, beraber olduysak bu kenetlenmeye devam edelim diye topluma çağrı yapmak istiyorum. Herkesin 15 Temmuz'da olduğu gibi davasına sahip çıkmasını bekliyoruz."