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FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına yönelik davada 8 tahliye kararı

Darbeci FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 136 hakim ve savcı hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:54
FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına yönelik davada 8 tahliye kararı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde ismi yer alan ve örgütün askeri yapılanmasında bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 136 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri dinlenildi.

Tanık C.C., astsubay olduğunu, FETÖ’ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Davanın tutuksuz sanıklarından Mustafa Kayıkçı ile Kırıkkale’de lise döneminde tanıştığını anlatan C.C, sanığın kendisine telefon ile ulaştığını, sanığın kod adının da "Musat" olduğunu kaydetti. Sanık ile buluşmalarının ardından FETÖ evine gittiklerini belirten C.C., Kayıkçı’nın FETÖ mensubu olduğunu bildiğini ifade etti.

HAKİM-SAVCI HAZIRLANMA EVİNDE BERABERDİK

Tanık S.L., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, savcı olarak görev yürütürken açığa alındığını söyledi. Üniversite döneminde FETÖ evlerinde kaldığını kaydeden S.L., "Mezun olduktan sonra hakim-savcı hazırlanma evine gittik. Davanın sanıklarından Yakup Cemil Kahveci’yi bu evde tanıdım. O evde beraber kaldık ve sınava hazırlandık. 5 ay boyunca aynı evde kaldık, bu hazırlıktan sonra bir daha Yakup ile görüşmedik. Ondan sonra ne yaptı, nereye atandı bilgim yok" diye konuştu.
Kaldıkları evde adli, idari ve askeri yargı alanlarında sınavlara hazırlık yapıldığını anlatan S.L., "Faruk" kod adlı FETÖ mensubunun kendilerini bu evde karşıladığını ve ilgilendiğini dile getirdi. Tanık ifadesine ilişkin söz alan sanık Yakup Cemil Kahveci, "Ben kendisini sadece üniversiteden tanıyorum, bunun haricinde bir muhabbetim yok. Üniversiteden mezun olduktan sonra Konya’da ailemin yanında sınava hazırlandım, örgüt evinde değil. Dediklerinin hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

8 TAHLİYE

Tanık beyanlarının ardından söz hakkı verilen tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Davanın görülmesine 20 Temmuz’da devam edilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:54
  1. Kırıkkale
  2. Konya
  3. Ankara
  4. FETÖ
  5. askeri yapılanma
  6. yargı

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