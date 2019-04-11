0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada bir kişinin tahliyesine karar verildi

11 Nisan 2019 Perşembe 17:16
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada bir kişi tahliye edildi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaası alındı.

Savcı, mütalaasında, tutuklu sanıklardan Mehmet Emin Yapar ile Bedrettin Özgür'ün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını, diğer sanıkların ise tutukluk hallinin devamını istedi.

Sanık ve avukatlarının beyanlarını tamamlaması sonrası ara karar öncesi mahkeme heyeti müzakere arası verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Bedrettin Özgür'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya 19 Haziran'da devam edilmek üzere ara verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:16
  1. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  2. Askeri Hakimler Davası
  3. eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı
  4. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun Cumhuriyet Başsavcısından "Rabia Naz" açıklaması
    1. Giresun Cumhuriyet Başsavcısından..
    2. Afyonkarahisar’da kadın polisler meme..
    3. Fransa'da eylemcilere daha ağır..
    4. İnşaat Sektörünün kalbi Erzurum’da..
    5. "İsrail'in yer aldığı forumlara..
    6. Sarıcaoğlu: “Ağa olmaya değil hizmete..
    7. THY, Hartum seferini iptali etti
    8. Kitap fuarında yazar yağmuru yaşanacak
    9. Çağrı merkezlerinin istihdamı 108 bin..
    10. Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile..
    11. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal..
    12. Sağlık-Sen Şube Başkanı..
    13. Erdek’te “Bir Umut da Sen Ol” projesi
    14. ABD’den Julian Assange’a suçlama
    15. Kapatılan obruğun ardından yeni obruk..
    16. Fatih Sultan Mehmet dönemi..
    17. Yeni seçilen başkan, Belediye’deki..
    18. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    19. Kazada ağır yaralanan şahıs 7 gün..
    20. Wikileaks’in kurucusu Julian Assange,..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suhuletle..
    22. KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel..
    23. Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Milli uzlaşı..
    25. Bakan Dönmez: Heba edecek kadar zengin..
    26. GBC Başkanı Kurt’tan Emniyet Müdürü..
    27. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    28. PAÜ’de Türkiye genelinde 4..
    29. THY’nin Sudan seferleri iptal edildi
    30. Atakum’da ilk meclis
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı