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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Örgütün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin davaya eski Genelkurmay adli müşaviri Muharrem Köse'nin savunmasıyla devam edildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Sanık Muharrem Köse, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde "Kozmik Oda" savunmasına devam etti.

Basında Seferberlik Tetkik Kurulu'nun faili meçhullerin merkezi gibi sunulmasından sonra mahkemenin Genelkurmaydaki imaja el koyma kararı verdiğini belirten Köse, dönemin savcısı Mustafa Bilgilinin de imajın teslim edilmesini istediğini söyledi.

Daha sonra imajın teslim edilmesinin sonuçlarını değerlendirdikleri bilgi notunu komuta kademesine sunduklarını aktaran Köse, kendisinin de katıldığı toplantıdaki değerlendirmeler sonucunda imajın teslim edilmesi yönünde çıkan karar neticesinde imajı mühürlü torba içinde savcıya teslim ettiğini anlattı.

Köse, Seferberlik Bölge Başkanlıklarının kapatılmasıyla ilgili konunun Milli Güvenlik Siyaset Belgesine de konmak istendiğini ancak onay verilmemesi üzerine Nisan 2013'te bu başkanlıkların lağvedildiğini belirtti.

Mahkeme başkanının asıl savunmasını 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapacağı için buradaki savunmasını tamamlamasını istediği Köse ile başka bir sanık avukatı arasında bir süre tartışması yaşandı.

Köse daha sonra savunmasına devam ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
  1. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Kozmik Oda
  4. Muharrem Köse

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