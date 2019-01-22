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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yargılanmasına devam edildi

22 Ocak 2019 Salı 19:00
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasının ardından bazı sanıklar ve avukatları, tahliyeye yönelik taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Duruşmaya, sanıkların beyanlarıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:00
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. ara karar
  4. FETÖ
  5. FETÖ'nün askeri yargı yapalanması davası
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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