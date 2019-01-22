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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yargılanmasına devam edildi- Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

22 Ocak 2019 Salı 13:41
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında yer aldığı 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada bugün görüşü sorulan iddia makamı, huzurda dinlenen ve SEGBİS vasıtasıyla alınan tanık beyanları ile gelen bilgi ve belgelere bir diyecekleri olmadığını söyledi.

İlgili kurumlardan istenen ancak henüz mahkemeye gelmeyen bilgi ve belgeler için bu kurumların uyarılmasını talep eden savcı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

Ara karar öncesi sanıkların ve avukatlarının beyanlarının alınmasına başlanan duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:41
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Askeri Hakimler ve Savcılar davası
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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