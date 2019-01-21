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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yargılanmasına devam edildi

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:59
FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında yer aldığı 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Cumhuriyet Savcısı D.U, 2010-2016 arasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'nde görev yaptığını söyledi.

Duruşmanın sanıklarından Muharrem Köse, Hayrettin Kaldırımcı ve Oğuz Akkuş ile de çalıştığını anlatan D.U, mahkeme başkanının sanıkların FETÖ/PDY ile ilişkisi hakkında bilgisi olup olmadığını sorması üzerine, görgüye dayalı bir bilgisi bulunmadığını belirtti.

Sanık Hayrettin Kaldırımcı'nın avukatının, 15 Temmuz sabahı müvekkiliyle alakalı yaşadıklarını sorması üzerine D.U, normalde kendisi katılmayacakken talimat doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığında ikinci Başkan Yaşar Güler'in başkanlık yaptığı terörle mücadele değerlendirme toplantısına girdiğini söyledi.

D.U, saat 16.00 civarı gelen bir not üzerine Yaşar Güler'in toplantıdan ayrıldığını, yerine İhsan Uyar'ın başkanlık yapmaya başladığını ifade ederek, Uyar'ın da bir süre sonra ara verdiğini ancak dönmeyince yerine Uğur Tarçın'ın geçtiğini kaydetti.

İhsan Uyar'ın saat 17.50-17.55 gibi gelip Kaldırımcı'yı, bir süre sonra da Kaldırımcı'nın kendisini çağırdığını anlatan D.U, "Bana, 'Orgeneral mi ne gözaltına alınacakmış. Askeri savcıyı mı, merkez komutanını mı bul diyorlar anlayamadım.' dedi. Ben de aklıma gelen, İzmir davasıyla ilgili generaller alınabilir dedim." diye konuştu.

D.U, daha sonra Adli Müşavirliğe doğru gittiklerini, Kaldırımcı'nın Oğuz Akkuş'u çağırmasından sonra "Ben kalayım mı?" diye sorduğunu, "Sana gerek yok." demesi üzerine saat 18.25 civarı mesaiden ayrıldığını kaydetti.

- "Sıkıyönetim mahkemelerini çalışıyoruz"

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşaviri olan tanık M.E.T. de duruşmanın sanıkları hakkında FETÖ/PDY'ye iltisaklarıyla alakalı bilgisi ve görgüsü olmadığını söyledi.

M.E.T, 2015 sonunda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığına ziyarete gittiğini ifade ederek, önceden tanıdığı Yasin Akdeniz'i, onun odasında Mehmet Ali Almış ile gördüğünü belirtti.

Yanlarına gidip ne yaptıklarını sorduğunu, "Sıkıyönetim mahkemelerini çalışıyoruz." diye cevap aldığını anlatan M.E.T, "Sonra sustular. Terörün iyice azdığı bir dönem vardı. Onla ilgili bir çalışma yapıyorlar diye düşündüm. Suruç ve Ankara Gar faciaları yaşanmıştı." diye konuştu.

Daha sonra söz alan sanıklardan Akdeniz ise sıkı yönetim mahkemelerini değil, askeri mahkemelerle ilgili bir konuyu konuştuklarını aktardığını, kapının da zaten açık olduğunu öne sürdü.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:59
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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