FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından savcılık makamı mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ettikten sonra sanıklar beyanda bulundu.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini kabul etmedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 21 Ocak 2019'a ertelendi.