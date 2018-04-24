FETÖ'nün askeri yapılanmasına 14 tutuklama
Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, askeri yapılanma içerisinde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 14'ü tutuklandı.24 Nisan 2018 Salı 18:20
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 12 Nisan günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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