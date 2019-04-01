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FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem abisi"ne hapis cezası

Örgütün "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:54
FETÖ'nün "askeri öğrenci mahrem abisi"ne hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddia edilen tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Haydar K. savunmasında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben askeri öğrencilerin mahrem imamlığını yapmadım. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde yakalandığı, örgüt içinde "şehir dışı talebe mesulü", "ilahiyat mesulü", "askeri öğrenci mahrem abisi" ve "esnaftan sorumlu abi" olarak görev yaptığının anlaşıldığı ve sanığın sorumlu olduğu askeri öğrencileri kamplara alarak bu kişilere kod adı verdiği hususlarının dikkate alınmasını istedi.

Savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Son sözleri sorulan sanık Haydar K. mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Haydar K'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:54
  1. FETÖ/PDY davası
  2. hapis cezası
  3. hüküm
  4. karar

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