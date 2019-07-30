FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon Antalya'da düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen bir emekli albay, 10 muvazzaf asker, bir eski uzman çavuş ve askeri okullardan atılan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.