FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon Kütahya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 6'sı muvazzaf 10 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanmasının" deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Erzurum, Isparta ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf astsubaylar S.G, M.A, N.T, M.K.Ş, İ.K, ve H.A. ile daha önce astsubay iken TSK'den ihraç edilen Y.Ö, C.E, H.K, E.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

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