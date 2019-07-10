FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:06
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
YORUM YAZ