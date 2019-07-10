FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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